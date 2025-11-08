Današnja cena kriptovalute Maya World v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MAYA je 385,278 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAYA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Maya World v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MAYA je 385,278 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAYA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Maya World (MAYA) v živo je --, s spremembo 20.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAYA v USD je -- na MAYA.
Kriptovaluta Maya World je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 385,278, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 939.99M MAYA. V zadnjih 24 urah se je MAYA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je MAYA premaknil +1.94% v zadnji uri in +19.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Maya World (MAYA)
$ 385.28K
$ 385.28K$ 385.28K
--
----
$ 409.87K
$ 409.87K$ 409.87K
939.99M
939.99M 939.99M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Maya World je $ 385.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAYA je 939.99M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 409.87K.
Zgodovina cene Maya World, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+1.94%
+20.81%
+19.74%
+19.74%
Zgodovina cen Maya World (MAYA) v USD
Danes je bila sprememba cene Maya World v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Maya World v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Maya World v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Maya World v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+20.81%
30 dni
$ 0
+153.89%
60 dni
$ 0
+42.02%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Maya World
Napoved cene Maya World (MAYA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAYA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Maya World (MAYA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Maya World lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Maya World v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAYA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Maya World.
Kaj je Maya World (MAYA)
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand.
Core Purpose:
Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem.
Key Features:
The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects.
In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles.
Token Utility:
MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Maya World
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Maya World?
Če bi kriptovaluta Maya World rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Maya World.
Koliko je kriptovaluta Maya World vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Maya World je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Maya World še vedno dobra naložba?
Maya World ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MAYA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Maya World?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Maya World v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Maya World?
Cena kriptovalute MAYA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Maya World v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MAYA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Maya World?
Na ceno MAYA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MAYA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MAYA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Maya World gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Maya World letos rasla?
Cena kriptovalute Maya World bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Maya World (MAYA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:48:53 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.