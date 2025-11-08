Današnja cena Maxi Doge

Današnja cena kriptovalute Maxi Doge (MAXI) v živo je --, s spremembo 7.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAXI v USD je -- na MAXI.

Kriptovaluta Maxi Doge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 181,915, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B MAXI. V zadnjih 24 urah se je MAXI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MAXI premaknil -0.44% v zadnji uri in -6.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Maxi Doge (MAXI)

Tržna kapitalizacija $ 181.92K$ 181.92K $ 181.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 181.92K$ 181.92K $ 181.92K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

