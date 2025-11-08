Današnja cena maxBTC

Današnja cena kriptovalute maxBTC (MAXBTC) v živo je $ 102,970, s spremembo 2.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAXBTC v USD je $ 102,970 na MAXBTC.

Kriptovaluta maxBTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 205,899, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.00 MAXBTC. V zadnjih 24 urah se je MAXBTC trgovalo med $ 99,869 (najnižje) in $ 104,282 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 172,696, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 42,866.

V kratkoročni uspešnosti se je MAXBTC premaknil -0.00% v zadnji uri in -6.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije maxBTC (MAXBTC)

Tržna kapitalizacija $ 205.90K$ 205.90K $ 205.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 205.90K$ 205.90K $ 205.90K Zaloga v obtoku 2.00 2.00 2.00 Skupna ponudba 2.0 2.0 2.0

Trenutna tržna kapitalizacija maxBTC je $ 205.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAXBTC je 2.00, skupna ponudba pa znaša 2.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 205.90K.