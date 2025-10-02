Tokenomika Max on ETH (MAXETH)

Tokenomika Max on ETH (MAXETH)

Odkrijte ključne vpoglede v Max on ETH (MAXETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:55:30 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Max on ETH (MAXETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Max on ETH (MAXETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.27M
Skupna ponudba:
$ 1.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.27M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00003755
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Max on ETH (MAXETH)

This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.

Uradna spletna stran:
https://maxethcoin.com/

Tokenomika Max on ETH (MAXETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Max on ETH (MAXETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAXETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAXETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAXETH, raziščite ceno žetona MAXETH v živo!

Napoved cene MAXETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAXETH? Naša stran za napovedovanje cen MAXETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

