Današnja cena kriptovalute Matr1x v živo je 0.00352549 USD. Tržna kapitalizacija MAX je 558,161 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MAX

Informacije o ceni MAX

Kaj je MAX

Uradna spletna stran MAX

Tokenomika MAX

Napoved cen MAX

Matr1x Logotip

Matr1x Cena (MAX)

Nerazporejeno

Cena 1 MAX v USD v živo:

$0.00352549
-17.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Matr1x (MAX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:14:18 (UTC+8)

Današnja cena Matr1x

Današnja cena kriptovalute Matr1x (MAX) v živo je $ 0.00352549, s spremembo 17.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAX v USD je $ 0.00352549 na MAX.

Kriptovaluta Matr1x je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 558,161, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.30M MAX. V zadnjih 24 urah se je MAX trgovalo med $ 0.0034548 (najnižje) in $ 0.00428763 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.474276, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0034548.

V kratkoročni uspešnosti se je MAX premaknil -0.02% v zadnji uri in -50.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Matr1x (MAX)

$ 558.16K
--
$ 2.82M
158.30M
800,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Matr1x je $ 558.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAX je 158.30M, skupna ponudba pa znaša 800000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.82M.

Zgodovina cene Matr1x, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0034548
24H Nizka
$ 0.00428763
24H Visoka

$ 0.0034548
$ 0.00428763
$ 0.474276
$ 0.0034548
-0.02%

-17.77%

-50.88%

-50.88%

Zgodovina cen Matr1x (MAX) v USD

Danes je bila sprememba cene Matr1x v USD $ -0.000762140734258215.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Matr1x v USD $ -0.0021670125.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Matr1x v USD $ -0.0024650162.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Matr1x v USD $ -0.012640777504037837.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000762140734258215-17.77%
30 dni$ -0.0021670125-61.46%
60 dni$ -0.0024650162-69.91%
90 dni$ -0.012640777504037837-78.19%

Napoved cene za kriptovaluto Matr1x

Napoved cene Matr1x (MAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Matr1x (MAX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Matr1x lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Matr1x v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Matr1x.

Kaj je Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Matr1x (MAX)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Matr1x

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Matr1x?
Če bi kriptovaluta Matr1x rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Matr1x.
Pomembne panožne novosti Matr1x (MAX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Matr1x

