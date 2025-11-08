Današnja cena Matr1x

Današnja cena kriptovalute Matr1x (MAX) v živo je $ 0.00352549, s spremembo 17.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAX v USD je $ 0.00352549 na MAX.

Kriptovaluta Matr1x je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 558,161, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.30M MAX. V zadnjih 24 urah se je MAX trgovalo med $ 0.0034548 (najnižje) in $ 0.00428763 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.474276, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0034548.

V kratkoročni uspešnosti se je MAX premaknil -0.02% v zadnji uri in -50.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Matr1x (MAX)

Tržna kapitalizacija $ 558.16K$ 558.16K $ 558.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Zaloga v obtoku 158.30M 158.30M 158.30M Skupna ponudba 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

