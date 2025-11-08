Današnja cena Mastercard xStock

Današnja cena kriptovalute Mastercard xStock (MAX) v živo je $ 551.2, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAX v USD je $ 551.2 na MAX.

Kriptovaluta Mastercard xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 162,830, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 295.02 MAX. V zadnjih 24 urah se je MAX trgovalo med $ 547.99 (najnižje) in $ 557.41 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 616.08, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 540.17.

V kratkoročni uspešnosti se je MAX premaknil +0.18% v zadnji uri in -1.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mastercard xStock (MAX)

Tržna kapitalizacija $ 162.83K$ 162.83K $ 162.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Zaloga v obtoku 295.02 295.02 295.02 Skupna ponudba 21,069.48227375899 21,069.48227375899 21,069.48227375899

Trenutna tržna kapitalizacija Mastercard xStock je $ 162.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAX je 295.02, skupna ponudba pa znaša 21069.48227375899. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.63M.