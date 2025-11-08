Današnja cena Massa Bridged BTC

Današnja cena kriptovalute Massa Bridged BTC (WBTC.E) v živo je $ 103,123, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WBTC.E v USD je $ 103,123 na WBTC.E.

Kriptovaluta Massa Bridged BTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,389, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.20 WBTC.E. V zadnjih 24 urah se je WBTC.E trgovalo med $ 101,946 (najnižje) in $ 104,631 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 212,430, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 95,551.

V kratkoročni uspešnosti se je WBTC.E premaknil +1.15% v zadnji uri in -5.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Tržna kapitalizacija $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K Zaloga v obtoku 0.20 0.20 0.20 Skupna ponudba 0.2 0.2 0.2

Trenutna tržna kapitalizacija Massa Bridged BTC je $ 20.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WBTC.E je 0.20, skupna ponudba pa znaša 0.2. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.39K.