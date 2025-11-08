Današnja cena mascot of the trenches

Današnja cena kriptovalute mascot of the trenches (RUG) v živo je --, s spremembo 39.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RUG v USD je -- na RUG.

Kriptovaluta mascot of the trenches je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 282,451, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.11M RUG. V zadnjih 24 urah se je RUG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RUG premaknil +3.11% v zadnji uri in +42.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije mascot of the trenches (RUG)

Tržna kapitalizacija $ 282.45K$ 282.45K $ 282.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 282.45K$ 282.45K $ 282.45K Zaloga v obtoku 999.11M 999.11M 999.11M Skupna ponudba 999,111,519.53526 999,111,519.53526 999,111,519.53526

