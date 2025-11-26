Kaj je MARVIN

Tokenomika Marvin The Robot (MARVIN)

Tokenomika in analiza cen Marvin The Robot (MARVIN)
Tržna kapitalizacija: $ 29.72K
Skupna ponudba: $ 9.47M
Razpoložljivi obtok: $ 7.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 35.43K
Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00637845
Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.0036474
Trenutna cena: $ 0.00374005

Informacije o Marvin The Robot (MARVIN) Uradna spletna stran: https://marvinandroid.ai/

Tokenomika Marvin The Robot (MARVIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Marvin The Robot (MARVIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MARVIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MARVIN. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MARVIN, raziščite ceno žetona MARVIN v živo!

Napoved cene MARVIN

