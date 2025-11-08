Današnja cena Marvin The Robot

Današnja cena kriptovalute Marvin The Robot (MARVIN) v živo je $ 0.00446662, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARVIN v USD je $ 0.00446662 na MARVIN.

Kriptovaluta Marvin The Robot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,497, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.95M MARVIN. V zadnjih 24 urah se je MARVIN trgovalo med $ 0.00446662 (najnižje) in $ 0.00457823 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00637845, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00415233.

V kratkoročni uspešnosti se je MARVIN premaknil -- v zadnji uri in -10.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Marvin The Robot (MARVIN)

Tržna kapitalizacija $ 35.50K$ 35.50K $ 35.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Zaloga v obtoku 7.95M 7.95M 7.95M Skupna ponudba 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Trenutna tržna kapitalizacija Marvin The Robot je $ 35.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MARVIN je 7.95M, skupna ponudba pa znaša 9472220.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.31K.