Odkrijte ključne vpoglede v Marvin On Base (MOB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Marvin On Base (MOB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MOB, raziščite ceno žetona MOB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MOB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Marvin On Base (MOB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOB? Naša stran za napovedovanje cen MOB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.