Tokenomika Marvin On Base (MOB)

Odkrijte ključne vpoglede v Marvin On Base (MOB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:56:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Marvin On Base (MOB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Marvin On Base (MOB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 98.51K
Skupna ponudba:
$ 1.50T
Razpoložljivi obtok:
$ 1.50T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 98.51K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Marvin On Base (MOB)

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

Uradna spletna stran:
https://marvinonbase.com/

Tokenomika Marvin On Base (MOB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Marvin On Base (MOB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MOB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MOB, raziščite ceno žetona MOB v živo!

Napoved cene MOB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOB? Naša stran za napovedovanje cen MOB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

