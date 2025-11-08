BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Marscoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MARS je 134,831 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MARS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Marscoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MARS je 134,831 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MARS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MARS

Informacije o ceni MARS

Kaj je MARS

Uradna spletna stran MARS

Tokenomika MARS

Napoved cen MARS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Marscoin Logotip

Marscoin Cena (MARS)

Nerazporejeno

Cena 1 MARS v USD v živo:

$0.00013484
$0.00013484$0.00013484
-4.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Marscoin (MARS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:39 (UTC+8)

Današnja cena Marscoin

Današnja cena kriptovalute Marscoin (MARS) v živo je --, s spremembo 4.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARS v USD je -- na MARS.

Kriptovaluta Marscoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 134,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MARS. V zadnjih 24 urah se je MARS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00668789, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MARS premaknil -0.48% v zadnji uri in -19.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Marscoin (MARS)

$ 134.83K
$ 134.83K$ 134.83K

--
----

$ 134.83K
$ 134.83K$ 134.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Marscoin je $ 134.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MARS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 134.83K.

Zgodovina cene Marscoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668789
$ 0.00668789$ 0.00668789

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-4.18%

-19.43%

-19.43%

Zgodovina cen Marscoin (MARS) v USD

Danes je bila sprememba cene Marscoin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Marscoin v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Marscoin v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Marscoin v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-4.18%
30 dni$ 0-62.36%
60 dni$ 0+17.10%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Marscoin

Napoved cene Marscoin (MARS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MARS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Marscoin (MARS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Marscoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Marscoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MARS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Marscoin.

Kaj je Marscoin (MARS)

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Marscoin (MARS)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Marscoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Marscoin?
Če bi kriptovaluta Marscoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Marscoin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Marscoin (MARS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Marscoin

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8150
$0.8150$0.8150

+1,530.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024700
$0.000024700$0.000024700

+311.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.27128
$0.27128$0.27128

+148.12%

0G

0G

0G

$1.656
$1.656$1.656

+58.62%

Humanity

Humanity

H

$0.19956
$0.19956$0.19956

+40.31%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.