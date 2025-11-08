Današnja cena Marscoin

Današnja cena kriptovalute Marscoin (MARS) v živo je --, s spremembo 4.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARS v USD je -- na MARS.

Kriptovaluta Marscoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 134,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MARS. V zadnjih 24 urah se je MARS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00668789, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MARS premaknil -0.48% v zadnji uri in -19.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Marscoin (MARS)

Tržna kapitalizacija $ 134.83K$ 134.83K $ 134.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 134.83K$ 134.83K $ 134.83K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Marscoin je $ 134.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MARS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 134.83K.