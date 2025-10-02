Tokenomika MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Tokenomika MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Odkrijte ključne vpoglede v MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:21:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 14.98K
$ 14.98K
Skupna ponudba:
$ 6.30K
$ 6.30K
Razpoložljivi obtok:
$ 6.30K
$ 6.30K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.98K
$ 14.98K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.42
$ 5.42
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.2
$ 1.2
Trenutna cena:
$ 2.38
$ 2.38

Informacije o MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Uradna spletna stran:
https://app.reserve.org/

Tokenomika MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MVDA25, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MVDA25.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MVDA25, raziščite ceno žetona MVDA25 v živo!

Napoved cene MVDA25

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MVDA25? Naša stran za napovedovanje cen MVDA25 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti