Današnja cena Market Stalker

Današnja cena kriptovalute Market Stalker (STLKR) v živo je $ 0.00147691, s spremembo 9.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STLKR v USD je $ 0.00147691 na STLKR.

Kriptovaluta Market Stalker je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147,691, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M STLKR. V zadnjih 24 urah se je STLKR trgovalo med $ 0.00147415 (najnižje) in $ 0.00166167 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00491883, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STLKR premaknil -0.73% v zadnji uri in -18.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Market Stalker (STLKR)

Tržna kapitalizacija $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

