Današnja cena Market Maverick

Današnja cena kriptovalute Market Maverick (LUIGI) v živo je $ 0.00126698, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUIGI v USD je $ 0.00126698 na LUIGI.

Kriptovaluta Market Maverick je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,607, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00M LUIGI. V zadnjih 24 urah se je LUIGI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.163593, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00108121.

V kratkoročni uspešnosti se je LUIGI premaknil -- v zadnji uri in -16.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Market Maverick (LUIGI)

Tržna kapitalizacija $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Zaloga v obtoku 21.00M 21.00M 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

