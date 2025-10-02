Tokenomika Market Making Pro (MMPRO)

Tokenomika Market Making Pro (MMPRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Market Making Pro (MMPRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:45:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Market Making Pro (MMPRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Market Making Pro (MMPRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 664.18K
$ 664.18K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 92.08M
$ 92.08M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 721.30K
$ 721.30K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.824202
$ 0.824202
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00298409
$ 0.00298409
Trenutna cena:
$ 0.00721302
$ 0.00721302

Informacije o Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

Uradna spletna stran:
https://marketmaking.pro/

Tokenomika Market Making Pro (MMPRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Market Making Pro (MMPRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MMPRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MMPRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MMPRO, raziščite ceno žetona MMPRO v živo!

Napoved cene MMPRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MMPRO? Naša stran za napovedovanje cen MMPRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

