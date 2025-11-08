Današnja cena Market Maker DAO

Današnja cena kriptovalute Market Maker DAO (MMDAO) v živo je $ 0.00463256, s spremembo 15.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MMDAO v USD je $ 0.00463256 na MMDAO.

Kriptovaluta Market Maker DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 462,444, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MMDAO. V zadnjih 24 urah se je MMDAO trgovalo med $ 0.00397644 (najnižje) in $ 0.00464618 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04386478, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00273379.

V kratkoročni uspešnosti se je MMDAO premaknil +0.55% v zadnji uri in -10.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Market Maker DAO (MMDAO)

Tržna kapitalizacija $ 462.44K$ 462.44K $ 462.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 462.44K$ 462.44K $ 462.44K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Market Maker DAO je $ 462.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MMDAO je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 462.44K.