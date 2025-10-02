Tokenomika Market fun (MARKET)
Tokenomika in analiza cen Market fun (MARKET)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Market fun (MARKET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Market fun (MARKET)
Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.
Tokenomika Market fun (MARKET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Market fun (MARKET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MARKET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MARKET.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MARKET, raziščite ceno žetona MARKET v živo!
