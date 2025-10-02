Odkrijte ključne vpoglede v Market fun (MARKET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Market fun (MARKET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MARKET, raziščite ceno žetona MARKET v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MARKET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Market fun (MARKET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MARKET? Naša stran za napovedovanje cen MARKET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

