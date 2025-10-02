Tokenomika Market Dominance (MD)
Tokenomika in analiza cen Market Dominance (MD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Market Dominance (MD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Market Dominance (MD)
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina.
Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.
Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price.
Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
Tokenomika Market Dominance (MD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Market Dominance (MD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MD, raziščite ceno žetona MD v živo!
Napoved cene MD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MD? Naša stran za napovedovanje cen MD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
