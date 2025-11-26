Kaj je MCAP

Tokenomika in analiza cen Market Cap (MCAP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Market Cap (MCAP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Skupna ponudba: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Razpoložljivi obtok: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00079358 $ 0.00079358 $ 0.00079358 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000652 $ 0.00000652 $ 0.00000652 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Market Cap (MCAP) Kupite MCAP zdaj!

Informacije o Market Cap (MCAP) Uradna spletna stran: https://themarketingisinthemcap.com/

Tokenomika Market Cap (MCAP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Market Cap (MCAP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MCAP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MCAP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MCAP, raziščite ceno žetona MCAP v živo!

Napoved cene MCAP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MCAP? Naša stran za napovedovanje cen MCAP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MCAP zdaj!

