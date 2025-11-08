Današnja cena kriptovalute Market Cap v živo je 0.00000915 USD. Tržna kapitalizacija MCAP je 9,140.26 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCAP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Market Cap v živo je 0.00000915 USD. Tržna kapitalizacija MCAP je 9,140.26 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCAP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Market Cap (MCAP) v živo je $ 0.00000915, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCAP v USD je $ 0.00000915 na MCAP.
Kriptovaluta Market Cap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,140.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.40M MCAP. V zadnjih 24 urah se je MCAP trgovalo med $ 0.00000897 (najnižje) in $ 0.0000095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00079358, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000089.
V kratkoročni uspešnosti se je MCAP premaknil -0.85% v zadnji uri in -19.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Market Cap (MCAP)
$ 9.14K
$ 9.14K
--
--
$ 9.14K
$ 9.14K
999.40M
999.40M
999,398,564.92086
999,398,564.92086
Trenutna tržna kapitalizacija Market Cap je $ 9.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MCAP je 999.40M, skupna ponudba pa znaša 999398564.92086. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.14K.
Zgodovina cene Market Cap, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000897
$ 0.00000897
24H Nizka
$ 0.0000095
$ 0.0000095
24H Visoka
$ 0.00000897
$ 0.00000897
$ 0.0000095
$ 0.0000095
$ 0.00079358
$ 0.00079358
$ 0.0000089
$ 0.0000089
-0.85%
+2.00%
-19.41%
-19.41%
Zgodovina cen Market Cap (MCAP) v USD
Danes je bila sprememba cene Market Cap v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Market Cap v USD $ -0.0000039235. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Market Cap v USD $ -0.0000059461. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Market Cap v USD $ -0.00030691258725435895.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+2.00%
30 dni
$ -0.0000039235
-42.88%
60 dni
$ -0.0000059461
-64.98%
90 dni
$ -0.00030691258725435895
-97.10%
Napoved cene za kriptovaluto Market Cap
Napoved cene Market Cap (MCAP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCAP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Market Cap (MCAP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Market Cap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Market Cap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MCAP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Market Cap.
Kaj je Market Cap (MCAP)
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like "market cap," "capitulation," or "putting on the cap" are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Market Cap
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Market Cap?
Če bi kriptovaluta Market Cap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Market Cap.
Koliko je kriptovaluta Market Cap vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Market Cap je $ 0.00000915. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Market Cap še vedno dobra naložba?
Market Cap ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MCAP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Market Cap?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Market Cap v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Market Cap?
Cena kriptovalute MCAP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Market Cap v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MCAP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Market Cap?
Na ceno MCAP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,717.54
+0.91%
ETH
3,388.56
+2.76%
SOL
157.47
+1.32%
USDC
1.0002
-0.03%
COAI
1.1604
+6.19%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MCAP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MCAP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Market Cap gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Market Cap letos rasla?
Cena kriptovalute Market Cap bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Market Cap (MCAP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:33:05 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.