Današnja cena Market Cap

Današnja cena kriptovalute Market Cap (MCAP) v živo je $ 0.00000915, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCAP v USD je $ 0.00000915 na MCAP.

Kriptovaluta Market Cap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,140.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.40M MCAP. V zadnjih 24 urah se je MCAP trgovalo med $ 0.00000897 (najnižje) in $ 0.0000095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00079358, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000089.

V kratkoročni uspešnosti se je MCAP premaknil -0.85% v zadnji uri in -19.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Market Cap (MCAP)

Tržna kapitalizacija $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Zaloga v obtoku 999.40M 999.40M 999.40M Skupna ponudba 999,398,564.92086 999,398,564.92086 999,398,564.92086

