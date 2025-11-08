Današnja cena Marine Moguls

Današnja cena kriptovalute Marine Moguls (MOGUL) v živo je $ 38.98, s spremembo 0.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOGUL v USD je $ 38.98 na MOGUL.

Kriptovaluta Marine Moguls je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 105,486, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.71K MOGUL. V zadnjih 24 urah se je MOGUL trgovalo med $ 38.11 (najnižje) in $ 39.65 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 910.54, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 32.47.

V kratkoročni uspešnosti se je MOGUL premaknil -0.00% v zadnji uri in -4.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Marine Moguls (MOGUL)

Tržne informacije Marine Moguls (MOGUL)

Tržna kapitalizacija $ 105.49K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 388.31K
Zaloga v obtoku 2.71K
Skupna ponudba 9,962.0

Trenutna tržna kapitalizacija Marine Moguls je $ 105.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOGUL je 2.71K, skupna ponudba pa znaša 9962.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 388.31K.