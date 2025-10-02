Tokenomika Mao (MAO)

Odkrijte ključne vpoglede v Mao (MAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:55:47 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Mao (MAO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mao (MAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 146.34K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 146.34K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02797524
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000488
Trenutna cena:
$ 0.00014621
Informacije o Mao (MAO)

MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what’s thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let’s face it, cats just don’t care.

ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon’s Cat, MAO fits right in. It’s tapping into the viral cat narrative at exactly the right time.

Uradna spletna stran:
https://www.maobnb.com

Tokenomika Mao (MAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mao (MAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAO, raziščite ceno žetona MAO v živo!

Napoved cene MAO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAO? Naša stran za napovedovanje cen MAO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

