Današnja cena kriptovalute Mansioncoin (MANSION) v živo je $ 0.00004347, s spremembo 4.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MANSION v USD je $ 0.00004347 na MANSION.
Kriptovaluta Mansioncoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42,272, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 964.52M MANSION. V zadnjih 24 urah se je MANSION trgovalo med $ 0.00004157 (najnižje) in $ 0.00004523 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00015157, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004156.
V kratkoročni uspešnosti se je MANSION premaknil -0.27% v zadnji uri in -24.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Mansioncoin (MANSION)
$ 42.27K
$ 42.27K
964.52M
964,516,712.189326
Trenutna tržna kapitalizacija Mansioncoin je $ 42.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MANSION je 964.52M, skupna ponudba pa znaša 964516712.189326. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.27K.
Zgodovina cene Mansioncoin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00004157
24H Nizka
$ 0.00004523
24H Visoka
$ 0.00004157
$ 0.00004523
$ 0.00015157
$ 0.00004156
-0.27%
+4.21%
-24.04%
-24.04%
Zgodovina cen Mansioncoin (MANSION) v USD
Danes je bila sprememba cene Mansioncoin v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mansioncoin v USD $ -0.0000126273. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mansioncoin v USD $ -0.0000224816. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mansioncoin v USD $ -0.00005581869659042474.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+4.21%
30 dni
$ -0.0000126273
-29.04%
60 dni
$ -0.0000224816
-51.71%
90 dni
$ -0.00005581869659042474
-56.21%
Napoved cene za kriptovaluto Mansioncoin
Napoved cene Mansioncoin (MANSION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MANSION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mansioncoin (MANSION) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Mansioncoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mansioncoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MANSION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mansioncoin.
Kaj je Mansioncoin (MANSION)
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mansioncoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mansioncoin?
Če bi kriptovaluta Mansioncoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mansioncoin.
Koliko je kriptovaluta Mansioncoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Mansioncoin je $ 0.00004347. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Mansioncoin še vedno dobra naložba?
Mansioncoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MANSION, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Mansioncoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Mansioncoin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Mansioncoin?
Cena kriptovalute MANSION se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Mansioncoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MANSION.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Mansioncoin?
Na ceno MANSION vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,035.93
+1.22%
ETH
3,395.28
+2.96%
SOL
158.72
+2.12%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1766
+7.67%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MANSION na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MANSION/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Mansioncoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Mansioncoin letos rasla?
Cena kriptovalute Mansioncoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Mansioncoin (MANSION).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:32:49 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Mansioncoin (MANSION)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.