Tokenomika MANIFEST (MANIFEST)

Odkrijte ključne vpoglede v MANIFEST (MANIFEST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:55:01 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MANIFEST (MANIFEST)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MANIFEST (MANIFEST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.07M
$ 4.07M
Skupna ponudba:
$ 813.58M
$ 813.58M
Razpoložljivi obtok:
$ 813.58M
$ 813.58M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.07M
$ 4.07M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00657934
$ 0.00657934
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00500294
$ 0.00500294

Informacije o MANIFEST (MANIFEST)

MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual.

MANIFEST is powered by the Triple Engine:

  • Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui.
  • Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),
  • Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks)

MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite.

Believe. Act. Freedom. That’s MANIFEST.

Uradna spletna stran:
https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

Tokenomika MANIFEST (MANIFEST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MANIFEST (MANIFEST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MANIFEST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MANIFEST.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MANIFEST, raziščite ceno žetona MANIFEST v živo!

Napoved cene MANIFEST

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MANIFEST? Naša stran za napovedovanje cen MANIFEST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

