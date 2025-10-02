Odkrijte ključne vpoglede v MAMOON (MAMOON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.

Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon.

Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MAMOON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MAMOON (MAMOON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

