Tokenomika in analiza cen Make CRO Great Again (MCGA) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Make CRO Great Again (MCGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 355.28K $ 355.28K $ 355.28K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 355.28K $ 355.28K $ 355.28K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00270858 $ 0.00270858 $ 0.00270858 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00035528 $ 0.00035528 $ 0.00035528 Preberite več o ceni Make CRO Great Again (MCGA) Kupite MCGA zdaj!

Informacije o Make CRO Great Again (MCGA) Uradna spletna stran: https://mcga.fun

Tokenomika Make CRO Great Again (MCGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Make CRO Great Again (MCGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MCGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MCGA. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MCGA, raziščite ceno žetona MCGA v živo!

Napoved cene MCGA Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MCGA? Naša stran za napovedovanje cen MCGA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MCGA zdaj!

