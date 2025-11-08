Današnja cena Make CRO Great Again

Današnja cena kriptovalute Make CRO Great Again (MCGA) v živo je $ 0.00046971, s spremembo 13.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCGA v USD je $ 0.00046971 na MCGA.

Kriptovaluta Make CRO Great Again je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 470,468, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MCGA. V zadnjih 24 urah se je MCGA trgovalo med $ 0.0004047 (najnižje) in $ 0.00048656 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00270858, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00035438.

V kratkoročni uspešnosti se je MCGA premaknil +0.11% v zadnji uri in -14.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Make CRO Great Again (MCGA)

Tržna kapitalizacija $ 470.47K$ 470.47K $ 470.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 470.47K$ 470.47K $ 470.47K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

