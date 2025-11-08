BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Make CRO Great Again v živo je 0.00046971 USD. Tržna kapitalizacija MCGA je 470,468 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCGA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Make CRO Great Again Cena (MCGA)

Cena 1 MCGA v USD v živo:

$0.00047004
$0.00047004$0.00047004
+13.00%1D
Make CRO Great Again (MCGA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:25 (UTC+8)

Današnja cena Make CRO Great Again

Današnja cena kriptovalute Make CRO Great Again (MCGA) v živo je $ 0.00046971, s spremembo 13.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCGA v USD je $ 0.00046971 na MCGA.

Kriptovaluta Make CRO Great Again je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 470,468, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MCGA. V zadnjih 24 urah se je MCGA trgovalo med $ 0.0004047 (najnižje) in $ 0.00048656 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00270858, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00035438.

V kratkoročni uspešnosti se je MCGA premaknil +0.11% v zadnji uri in -14.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Make CRO Great Again (MCGA)

$ 470.47K
$ 470.47K$ 470.47K

--
----

$ 470.47K
$ 470.47K$ 470.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Make CRO Great Again je $ 470.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MCGA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 470.47K.

Zgodovina cene Make CRO Great Again, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0004047
$ 0.0004047$ 0.0004047
24H Nizka
$ 0.00048656
$ 0.00048656$ 0.00048656
24H Visoka

$ 0.0004047
$ 0.0004047$ 0.0004047

$ 0.00048656
$ 0.00048656$ 0.00048656

$ 0.00270858
$ 0.00270858$ 0.00270858

$ 0.00035438
$ 0.00035438$ 0.00035438

+0.11%

+13.53%

-14.39%

-14.39%

Zgodovina cen Make CRO Great Again (MCGA) v USD

Danes je bila sprememba cene Make CRO Great Again v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Make CRO Great Again v USD $ -0.0001088533.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Make CRO Great Again v USD $ -0.0003484314.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Make CRO Great Again v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+13.53%
30 dni$ -0.0001088533-23.17%
60 dni$ -0.0003484314-74.18%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Make CRO Great Again

Napoved cene Make CRO Great Again (MCGA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCGA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Make CRO Great Again (MCGA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Make CRO Great Again lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Make CRO Great Again v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MCGA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Make CRO Great Again.

Kaj je Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Make CRO Great Again

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Make CRO Great Again?
Če bi kriptovaluta Make CRO Great Again rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Make CRO Great Again.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Make CRO Great Again (MCGA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Make CRO Great Again

