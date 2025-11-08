Današnja cena Main Street USD

Današnja cena kriptovalute Main Street USD (MSUSD) v živo je $ 1.001, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSUSD v USD je $ 1.001 na MSUSD.

Kriptovaluta Main Street USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,964,542, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.96M MSUSD. V zadnjih 24 urah se je MSUSD trgovalo med $ 0.991805 (najnižje) in $ 1.002 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.979364.

V kratkoročni uspešnosti se je MSUSD premaknil -0.00% v zadnji uri in -0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Main Street USD (MSUSD)

Tržna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Zaloga v obtoku 1.96M 1.96M 1.96M Skupna ponudba 1,962,047.485034221 1,962,047.485034221 1,962,047.485034221

