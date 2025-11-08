Današnja cena Mahina Token

Današnja cena kriptovalute Mahina Token (MHNA) v živo je --, s spremembo 6.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MHNA v USD je -- na MHNA.

Kriptovaluta Mahina Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,799,670, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B MHNA. V zadnjih 24 urah se je MHNA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MHNA premaknil +0.57% v zadnji uri in -5.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mahina Token (MHNA)

Tržna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mahina Token je $ 3.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MHNA je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.80M.