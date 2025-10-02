Tokenomika Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Tokenomika Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Odkrijte ključne vpoglede v Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:55:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 32.31K
$ 32.31K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 550.00M
$ 550.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 58.75K
$ 58.75K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00362559
$ 0.00362559
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Uradna spletna stran:
https://magnus.arcadiagames.io/

Tokenomika Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MAGNUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAGNUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MAGNUS, raziščite ceno žetona MAGNUS v živo!

Napoved cene MAGNUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAGNUS? Naša stran za napovedovanje cen MAGNUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

