Odkrijte ključne vpoglede v MAGNET6900 ($🧲6900), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAGNET6900 ($🧲6900), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!

Zdaj, ko razumete tokenomiko $🧲6900, raziščite ceno žetona $🧲6900 v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $🧲6900, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MAGNET6900 ($🧲6900) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $🧲6900? Naša stran za napovedovanje cen $🧲6900 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

