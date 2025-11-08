Današnja cena Magmar

Današnja cena kriptovalute Magmar (MGR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MGR v USD je -- na MGR.

Kriptovaluta Magmar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,688.0, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MGR. V zadnjih 24 urah se je MGR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00332085, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MGR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Magmar (MGR)

Tržna kapitalizacija $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Magmar je $ 19.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MGR je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.69K.