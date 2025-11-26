Kaj je MAGAL

Tokenomika Magallaneer (MAGAL) Odkrijte ključne vpoglede v Magallaneer (MAGAL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Magallaneer (MAGAL) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Magallaneer (MAGAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 134.87K $ 134.87K $ 134.87K Skupna ponudba: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Razpoložljivi obtok: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 134.87K $ 134.87K $ 134.87K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00114614 $ 0.00114614 $ 0.00114614 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.000135 $ 0.000135 $ 0.000135 Preberite več o ceni Magallaneer (MAGAL) Kupite MAGAL zdaj!

Informacije o Magallaneer (MAGAL) Uradna spletna stran: https://magallaneer.io/

Tokenomika Magallaneer (MAGAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Magallaneer (MAGAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MAGAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAGAL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MAGAL, raziščite ceno žetona MAGAL v živo!

Napoved cene MAGAL Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAGAL? Naša stran za napovedovanje cen MAGAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MAGAL zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!