Današnja cena Magallaneer

Današnja cena kriptovalute Magallaneer (MAGAL) v živo je --, s spremembo 2.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAGAL v USD je -- na MAGAL.

Kriptovaluta Magallaneer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 257,102, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.74M MAGAL. V zadnjih 24 urah se je MAGAL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00114614, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MAGAL premaknil -0.83% v zadnji uri in -18.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Magallaneer (MAGAL)

Tržna kapitalizacija $ 257.10K$ 257.10K $ 257.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 257.10K$ 257.10K $ 257.10K Zaloga v obtoku 999.74M 999.74M 999.74M Skupna ponudba 999,738,989.608949 999,738,989.608949 999,738,989.608949

Trenutna tržna kapitalizacija Magallaneer je $ 257.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAGAL je 999.74M, skupna ponudba pa znaša 999738989.608949. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 257.10K.