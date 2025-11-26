Kaj je MAGA

Tokenomika MAGA Hat (MAGA) Odkrijte ključne vpoglede v MAGA Hat (MAGA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen MAGA Hat (MAGA) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAGA Hat (MAGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Skupna ponudba: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Razpoložljivi obtok: $ 410.29B $ 410.29B $ 410.29B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni MAGA Hat (MAGA) Kupite MAGA zdaj!

Informacije o MAGA Hat (MAGA) Uradna spletna stran: https://maga-hat.vip/

Tokenomika MAGA Hat (MAGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike MAGA Hat (MAGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MAGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAGA. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MAGA, raziščite ceno žetona MAGA v živo!

Napoved cene MAGA Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAGA? Naša stran za napovedovanje cen MAGA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MAGA zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!