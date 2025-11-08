Današnja cena MAGA Hat

Današnja cena kriptovalute MAGA Hat (MAGA) v živo je $ 0.00000388, s spremembo 5.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAGA v USD je $ 0.00000388 na MAGA.

Kriptovaluta MAGA Hat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,591,770, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 410.29B MAGA. V zadnjih 24 urah se je MAGA trgovalo med $ 0.0000036 (najnižje) in $ 0.00000395 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00073793, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000355.

V kratkoročni uspešnosti se je MAGA premaknil -0.15% v zadnji uri in -12.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MAGA Hat (MAGA)

Tržna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Zaloga v obtoku 410.29B 410.29B 410.29B Skupna ponudba 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

