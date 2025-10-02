Tokenomika MAGA DOGE (MAGADOGE)
Tokenomika in analiza cen MAGA DOGE (MAGADOGE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MAGA DOGE (MAGADOGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MAGA DOGE (MAGADOGE)
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can.
Why MAGA DOGE?
Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement!
Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun?
Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders.
Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone.
Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
Tokenomika MAGA DOGE (MAGADOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MAGA DOGE (MAGADOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MAGADOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAGADOGE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MAGADOGE, raziščite ceno žetona MAGADOGE v živo!
Napoved cene MAGADOGE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAGADOGE? Naša stran za napovedovanje cen MAGADOGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti