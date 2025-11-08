Današnja cena MAFIA AI by Virtuals

Današnja cena kriptovalute MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) v živo je $ 0.00011545, s spremembo 6.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAFIA v USD je $ 0.00011545 na MAFIA.

Kriptovaluta MAFIA AI by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,786, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M MAFIA. V zadnjih 24 urah se je MAFIA trgovalo med $ 0.00010796 (najnižje) in $ 0.0001334 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00032125, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005047.

V kratkoročni uspešnosti se je MAFIA premaknil +1.98% v zadnji uri in -34.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Tržna kapitalizacija $ 57.79K$ 57.79K $ 57.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 115.57K$ 115.57K $ 115.57K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MAFIA AI by Virtuals je $ 57.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAFIA je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.57K.