Tokenomika MacaronSwap (MCRN)
Tokenomika in analiza cen MacaronSwap (MCRN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MacaronSwap (MCRN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MacaronSwap (MCRN)
Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.
Tokenomika MacaronSwap (MCRN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MacaronSwap (MCRN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MCRN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MCRN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MCRN, raziščite ceno žetona MCRN v živo!
Napoved cene MCRN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MCRN? Naša stran za napovedovanje cen MCRN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
