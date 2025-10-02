Tokenomika Lyra Finance (LYRA)

Tokenomika Lyra Finance (LYRA)

Odkrijte ključne vpoglede v Lyra Finance (LYRA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:58:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Lyra Finance (LYRA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lyra Finance (LYRA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 252.42K
$ 252.42K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 623.63M
$ 623.63M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 404.76K
$ 404.76K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.677963
$ 0.677963
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00040476
$ 0.00040476

Informacije o Lyra Finance (LYRA)

Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol.

LYRA is the native utility token that is used for:

  • Depositing in the security module to backstop the protocol.
  • Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
  • Trader and LP incentives.
Uradna spletna stran:
https://lyra.finance/

Tokenomika Lyra Finance (LYRA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lyra Finance (LYRA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LYRA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LYRA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LYRA, raziščite ceno žetona LYRA v živo!

Napoved cene LYRA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LYRA? Naša stran za napovedovanje cen LYRA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

