Tokenomika Lympo (LYM)

Odkrijte ključne vpoglede v Lympo (LYM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:58:03 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Lympo (LYM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lympo (LYM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 207.10K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 843.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 245.52K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.142061
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00010703
Trenutna cena:
$ 0.00024552
Informacije o Lympo (LYM)

Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike.

Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.

Uradna spletna stran:
https://lympo.io/
Bela knjiga:
https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5

Tokenomika Lympo (LYM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lympo (LYM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LYM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LYM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LYM, raziščite ceno žetona LYM v živo!

Napoved cene LYM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LYM? Naša stran za napovedovanje cen LYM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

