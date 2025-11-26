Kaj je LSQ

Tokenomika Lux SideQuests (LSQ) Odkrijte ključne vpoglede v Lux SideQuests (LSQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Lux SideQuests (LSQ) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lux SideQuests (LSQ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 134.64K $ 134.64K $ 134.64K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 134.64K $ 134.64K $ 134.64K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00084595 $ 0.00084595 $ 0.00084595 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00012396 $ 0.00012396 $ 0.00012396 Trenutna cena: $ 0.00013464 $ 0.00013464 $ 0.00013464 Preberite več o ceni Lux SideQuests (LSQ) Kupite LSQ zdaj!

Informacije o Lux SideQuests (LSQ) Uradna spletna stran: https://lux.gg Bela knjiga: https://lux.gg/whitepaper

Tokenomika Lux SideQuests (LSQ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Lux SideQuests (LSQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov LSQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LSQ. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko LSQ, raziščite ceno žetona LSQ v živo!

Napoved cene LSQ Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LSQ? Naša stran za napovedovanje cen LSQ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona LSQ zdaj!

