Današnja cena Luntra Infrastructure

Današnja cena kriptovalute Luntra Infrastructure ($LUNTRA) v živo je $ 0.00001461, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $LUNTRA v USD je $ 0.00001461 na $LUNTRA.

Kriptovaluta Luntra Infrastructure je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,980.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 820.00M $LUNTRA. V zadnjih 24 urah se je $LUNTRA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00372154, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001442.

V kratkoročni uspešnosti se je $LUNTRA premaknil -- v zadnji uri in -14.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Tržna kapitalizacija $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Zaloga v obtoku 820.00M 820.00M 820.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

