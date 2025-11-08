Današnja cena Lunos

Današnja cena kriptovalute Lunos (UNO) v živo je $ 0.00121421, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNO v USD je $ 0.00121421 na UNO.

Kriptovaluta Lunos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 281,683, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 231.99M UNO. V zadnjih 24 urah se je UNO trgovalo med $ 0.00121379 (najnižje) in $ 0.00127273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.24, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00110441.

V kratkoročni uspešnosti se je UNO premaknil -0.31% v zadnji uri in -18.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lunos (UNO)

Tržna kapitalizacija $ 281.68K$ 281.68K $ 281.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 385.48K$ 385.48K $ 385.48K Zaloga v obtoku 231.99M 231.99M 231.99M Skupna ponudba 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

