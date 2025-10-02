Odkrijte ključne vpoglede v LunarCrush (LUNR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LunarCrush (LUNR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LUNR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike LunarCrush (LUNR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

