Kaj je LunaChow (LUCHOW)

LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation.

Vir LunaChow (LUCHOW) Uradna spletna stran