Današnja cena Lumoz

Današnja cena kriptovalute Lumoz (MOZ) v živo je $ 0.00018833, s spremembo 3.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOZ v USD je $ 0.00018833 na MOZ.

Kriptovaluta Lumoz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 272,603, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.45B MOZ. V zadnjih 24 urah se je MOZ trgovalo med $ 0.0001754 (najnižje) in $ 0.00021676 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03642493, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0001754.

V kratkoročni uspešnosti se je MOZ premaknil +0.56% v zadnji uri in -41.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lumoz (MOZ)

Tržna kapitalizacija $ 272.60K$ 272.60K $ 272.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Zaloga v obtoku 1.45B 1.45B 1.45B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Lumoz je $ 272.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOZ je 1.45B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.