Današnja cena Lulu the Ostrich

Današnja cena kriptovalute Lulu the Ostrich (LULU) v živo je $ 0.00002899, s spremembo 26.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LULU v USD je $ 0.00002899 na LULU.

Kriptovaluta Lulu the Ostrich je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28,990, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M LULU. V zadnjih 24 urah se je LULU trgovalo med $ 0.00002035 (najnižje) in $ 0.00006641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00016217, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000637.

V kratkoročni uspešnosti se je LULU premaknil +10.85% v zadnji uri in +217.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lulu the Ostrich (LULU)

Tržna kapitalizacija $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Zaloga v obtoku 999.93M 999.93M 999.93M Skupna ponudba 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731

Trenutna tržna kapitalizacija Lulu the Ostrich je $ 28.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LULU je 999.93M, skupna ponudba pa znaša 999926182.8280731. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.99K.