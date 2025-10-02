Tokenomika Ludus (LUDUS)

Odkrijte ključne vpoglede v Ludus (LUDUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:20:00 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ludus (LUDUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ludus (LUDUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.11K
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.11K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.435534
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00121877
Trenutna cena:
$ 0.00151143
Informacije o Ludus (LUDUS)

Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.

Uradna spletna stran:
https://ludusai.io/

Tokenomika Ludus (LUDUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ludus (LUDUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LUDUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUDUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LUDUS, raziščite ceno žetona LUDUS v živo!

Napoved cene LUDUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LUDUS? Naša stran za napovedovanje cen LUDUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

